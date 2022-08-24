В Воткинске воспитательницу детского сада осудили за использование поддельной медкнижки

В Воткинске перед судом предстала 22-летняя местная жительница, обвиняемая в использовании поддельной медкнижки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Воткинске перед судом предстала 22-летняя местная жительница, обвиняемая в приобретении и использовании поддельного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что в сентябре 2021 года девушка приобрела поддельную личную медицинскую книжку и предъявила ее заведующей одного из детских садов Воткинска вместе с другими документами, дающими право на трудоустройство в детсад на должность воспитателя.

«В январе 2022 года в ходе проведения проверки филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Воткинске поддельная личная медицинская книжка была выявлена», - говорится в сообщении.

Подсудимая признала вину и ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Суд не нашел для этого оснований, посчитав, что девушка по-настоящему не раскаялась – в частности, на момент вынесения приговора она все еще не получила медкнижку в установленном законом порядке.

Учитывая смягчающие обстоятельства (состояние здоровья подсудимой, наличие у нее малолетнего ребенка, совершение преступления небольшой тяжести впервые), суд приговорил ее к ограничению свободы на срок 4 месяца.

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