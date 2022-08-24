В Ижевске завершились Вторые Международные детские инклюзивные Игры

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

24 августа в Ижевске в фан-зоне в парке имени Кирова прошла торжественная церемония закрытия Вторых Международных детских инклюзивных Игр. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, церемонию посетила глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

«Мы все вами очень гордимся. Потому, что несмотря на все сложности, которые существуют и в мире взрослых и в мире детей, вы все сегодня вместе и отмечаете это событие, радуетесь друг за друга. Мы желаем вам огромных, невероятных творческих успехов, еще больше возможностей, еще больше поводов встречаться и дарить друг другу творчество. У нас впереди большое дело - нам надо будет подводить вместе итоги, понимать, что было важного, сложного, что удалось, что нужно изменить и сделать еще лучше. Но мне кажется, что самое главное, что благодаря вам, ребята, такого рода мероприятий становится все больше и больше», - заявила она.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, для республики было большой честью принимать соревнования. Он выразил благодарность организаторам, волонтерам и родителям ребят.

«Вы - настоящие герои, а ваши талантливые выступления заслуживают искреннего восхищения. Наша задача - дать вам еще больше возможностей для самореализации. Делаем это с огромным удовольствием», - подчеркнул он.

Участники боролись за победу в 31 номинации, жюри определило 228 призовых мест. Абсолютным лидером стала Удмуртия с 62 призовыми местами, в том числе 16 первыми местами, 23 вторыми и 23 третьими.

«В феврале 2022 года было принято окончательное решение по региону, в котором будут проходить игры. Этим регионом стала Удмуртия, что вызвало у меня бурю восторга, потому что команда в регионе мне понятна, и я в ней уверена, уверена в руководстве республики, которое всегда исполняет свои обязательства. Республика известна мне с точки зрения человеческого потенциала, коллективов, которые здесь работают и педагогов», - отметила директор Общественного объединения «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт» Наталья Крель.

Напомним, во Вторых Международных детских инклюзивных Играх в Ижевске приняли участие дети из 57 регионов России, а также Донецкой народной республики, Армении и Белоруссии.

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