Прокуратура начала проверку по факту пожара в лицее №24 в Ижевске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС про УР

В Ижевске прокуратура проводит проверку по факту случившегося сегодня возгорания в лицее №24. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По итогам проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на охрану жизни, здоровья и безопасность в период нахождения в образовательной организации, а также полноты осуществления государственного пожарного надзора в отношении данного объекта образования, в том числе в период подготовки его к началу нового учебного года», - говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о пожаре поступило около 10:00, в 10:27 возгорание ликвидировали. По информации регионального МЧС, обошлось без пострадавших.

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