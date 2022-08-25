На первую «Ижевскую регату» зарегистрировались уже 20 команд

«Ижевская регата» пройдет со 2 по 4 сентября. Фото: предоставлено организаторами

На открытый кубок Удмуртии по парусному спорту «Ижевская регата» зарегистрировались уже 20 команд. Об этом сообщили организаторы.

Заявки на участие подали 12 команд из Ижевска, 5 команд из Москвы и по одной из Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга.

Напомним, «Ижевская регата» пройдет со 2 по 4 сентября. Участники будут соревноваться на яхтах класса МХ700. Принять участие могут как взрослые, так и юноши и девушки моложе 18 лет. По итогам совренований будут выявлены 3 лучшие команды - они получат ценные

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смогут ли жители Удмуртии привиться «Спутником V» с обновленным антигенным составом

Аномальная жара ожидается в Удмуртии

В Ижевске загорелся лицей №24

Движение ограничат на трассе Ижевск – Сарапул у деревни Каменное