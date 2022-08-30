Девочку с множественными травмами доставили из Ижевска в Москву санавиацией

Полет занял около 7 часов. Фото: t.me/elvira_pinchuk

Вертолет санитарной авиации доставил травмированную девочку из Ижевска в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом сообщила в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Несколько недель назад ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу с множественными травмами, в том числе повреждениями костей черепа. Травмы она получила в результате несчастного случая, какого именно – не уточняется. Ижевские врачи стабилизировали ее состояние и провели множество операций.

«Накануне, как только позволило состояние пострадавшей, ее перевезли в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве», - написала Пинчук.

Фото: t.me/elvira_pinchuk

В столице девочке окажут высокотехнологичную помощь, осложненную особенностями повреждения костей черепа.

Полет занял около 7 часов. По пути вертолет дозаправлялся в Нижнем Новгороде и под Владимиром. Сегодня пилот и врачи вернутся домой.

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