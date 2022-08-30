Благоустройство Березовой рощи в Ижевске планируют начать в сентябре

Березовая роща победила в рейтинговом голосовании по федеральной программе Фото: Архив КП

Работы по благоустройству парка «Березовая роща» в Ижевске начнутся в сентябре. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Благоустройство начнётся с самого востребованного элемента – лестницы к речке Карлутка. По ней ежедневно ходят сотни заводчан, родители ведут детей в детские сады и школы», - написал он.

Сейчас идет закупка материалов и получение разрешений на земляные работы.

«Обратил особое внимание подрядчиков на организацию комфортных путей обхода строительной площадки во время ремонта», - подчеркнул градоначальник.

Напомним, в 2023 году на проект планируется направить 115 млн рублей по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Березовая роща победила в рейтинговом голосовании по данной программе в этом году, за нее отдали свои голоса почти 20 тысяч ижевчан.

Общая площадь реконструкции территории составляет почти 92,4 тысячи квадратных метров. Реализовать проект планируют за три года.

На первом этапе благоустройства парка здесь будет построен удобный спуск современный лестничный спуск к речке Карлутке с пандусами для маломобильных граждан.

В дальнейшем планируется организовать пешеходно-тропиночную сеть, установить светильники и скамейки с навесами, обустроить клумбы. Прилегающую к улице Авангардной территорию отведут под проведение массовых мероприятий: здесь появятся крытая сцена с амфитеатром, торговые павильоны, площадки с навесами для отдыха и занятий спортом. Также в парке появятся баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, воркаут, велодорожка, лыжня, беговой трек для летних тренировок.

В восточной части Березовой рощи разместится этнографическая зона с арт-объектом – скульптурой Шунды Мумы; в детском городке обустроят три игровых площадки с резиновым покрытием.

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