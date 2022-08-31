3 новых школы откроются в Удмуртии в 2022 году

За 5 лет в Удмуртии построили и реконструировали 52 детских сада и 12 школ Фото: Иван МАКЕЕВ

О готовности Удмуртии к новому учебному году рассказал глава региона Александр Бречалов во вторник, 30 августа, в вечернем эфире канала «Россия 24».

В этом году 1 219 школ Удмуртии примут порядка 20 тысяч первоклассников.

«Каждый год мы начинаем с новыми объектами. За пятилетку – это 52 детских сада и 12 школ. К этому 1 сентября введем в эксплуатацию 7 детских садов: в деревне Хохряки, селах Люкшудья и Постол Завьяловского района, поселках Кез, Кизнер и в Ижевске в поселке Машиностроителей. Более 1000 ребят пойдут в новые детские сады. У нас долгое время была очередь в ясли, в детские сады, во многих городах и районах мы ее обнулили – очередей нет. В Ижевске у нас есть планы в дальнейшем поставить 100 детских садов», – рассказал Александр Бречалов.

В 2022 году будут сданы три школы: реконструированная начальная школа в поселке Кизнер и новая школа улице Берша в Ижевске откроются уже 1 сентября, а строительство второй школы в ижевском микрорайоне Столичный завершат до конца года.

Кроме того, строительство школ завершается в селе Ягул, деревне Пычанки и Воткинске. В Ижевске начинается строительство второй школы на улице Берша.

«За следующую пятилетку у нас план как минимум в два раза увеличить строительство школ», – подчеркнул глава Удмуртии.

Две школы в республике откроются 1 сентября после ремонта: Нылгинская в Увинском районе и Тарасовская в Сарапульском районе. Завершаются работы в Каракулинской и Орловской школах Сюмсинского. В Можгинской школе № 4 ремонт идет с опережением графика. Он был рассчитан на два года, но может завершиться уж в текущем году. Также завершаются ремонтные работы в гимназиях Кузебая Герда и Габдуллы Тукая. В последней ремонт пришлось переделывать из-за некачественной работы прежнего подрядчика. Кроме того, 22 школы в Удмуртии будут ремонтироваться по федеральной программе, рассчитанной на 2022-2033 годы.

«У нас лучший педагогический коллектив. Подтверждение этому – традиционно лидирующие позиции по олимпиадам. По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников наша команда привезла 57 дипломов. По эффективности участия Удмуртия занимает второе место после Санкт-Петербурга. Удмуртия также вошла в число 15-ти лучших регионов по результатам WORLDSKILLS. Когда начался этот проект, у нас были не самые лучшие позиции, но мы постепенно добавляем», – отметил Александр Бречалов.

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