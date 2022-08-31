Стартовало народное голосование за финалистов конкурса «Голос Удмуртии»

Финалистка Софья Белокрылова. Фото предоставлено организаторами
В социальной сети «ВКонтакте» открылось народное голосование за финалистов песенного конкурса «Голос Удмуртии». Как сообщают организаторы, его результаты будут учитываться при подведении итогов наравне с голосованием жюри.
Каждый желающий может проголосовать за понравившегося участника в сообществе радио «Адам» до 01:00 8 сентября .
Напомним, в финале 30 участников проекта поборются за победу в 9 номинациях. По ссылке можно перейти на пост с голосованием:
- «Дети от 6 до 12 лет»;
- «Дети от 13 до 17 лет»;
- «Лучший женский вокал»;
- «Лучший мужской вокал»;
- «Серебряный голос»;
- «Лучший музыкальный коллектив»;
- «Мой родной»;
- «Профи».
Победитель в каждой из номинаций получит ценный приз, а один из финалистов станет обладателем гран-при конкурса - сертификата на 300 000 рублей на путешествие по России.
Гала-концерт конкурса «Голос Удмуртии» состоится 9 сентября на Центральной площади. На нем выступят все финалисты проекта, а также одна из членов жюри – ижевская певица Анета Капба, финалистка проекта «X-Фактор» (Беларусь).
Организаторы приглашают на мероприятие всех желающих, начало – в 18:00.
Конкурс «Голос Удмуртии» проходит при поддержке Правительства республики в рамках проекта «Культура малой Родины». Его организаторы – компания Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (104.5 FM) и АУ УР «Центр активных коммуникаций».
Организаторы ООО «Центр диджитал энд медиа» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045.
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