Стартовало народное голосование за финалистов конкурса «Голос Удмуртии»

Финалистка Софья Белокрылова. Фото предоставлено организаторами

В социальной сети «ВКонтакте» открылось народное голосование за финалистов песенного конкурса «Голос Удмуртии». Как сообщают организаторы, его результаты будут учитываться при подведении итогов наравне с голосованием жюри.

Каждый желающий может проголосовать за понравившегося участника в сообществе радио «Адам» до 01:00 8 сентября .

Напомним, в финале 30 участников проекта поборются за победу в 9 номинациях. По ссылке можно перейти на пост с голосованием:

- «Дети от 6 до 12 лет»;

- «Дети от 13 до 17 лет»;

- «Лучший женский вокал»;

- «Лучший мужской вокал»;

- «Серебряный голос»;

- «Лучший музыкальный коллектив»;

- «Лучшая авторская песня»;

- «Мой родной»;

- «Профи».

Победитель в каждой из номинаций получит ценный приз, а один из финалистов станет обладателем гран-при конкурса - сертификата на 300 000 рублей на путешествие по России.

Гала-концерт конкурса «Голос Удмуртии» состоится 9 сентября на Центральной площади. На нем выступят все финалисты проекта, а также одна из членов жюри – ижевская певица Анета Капба, финалистка проекта «X-Фактор» (Беларусь).

Организаторы приглашают на мероприятие всех желающих, начало – в 18:00.

Конкурс «Голос Удмуртии» проходит при поддержке Правительства республики в рамках проекта «Культура малой Родины». Его организаторы – компания Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (104.5 FM) и АУ УР «Центр активных коммуникаций».

Организаторы ООО «Центр диджитал энд медиа» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045.

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