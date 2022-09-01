В районе Металлурга в Ижевске образовались пробки

Фото: читатель

Вечером 1 сентября жители Ижевска стали сообщать о неработающих светофоры на перекрестке улиц Кирова и Горького, а также на улице Холмогорова в сторону Удмуртской. В связи с этим в районе Металлурга образовались большие пробки.

«Перекресток 50 лет ВЛКСМ/ Тарасова не работает светофор. В домах на Фруктовой света тоже нет. Кто опять что сломал?», - написала в сообществе «ИГГС» во «ВКонтакте» подписчица Елена.

По данным сервиса Яндекс.Карты, в районе 18:00 пробки в городе достигли 7 баллов.

Фото: Яндекс. карты

В пресс-службе администрации Ижевска «КП-Ижевск» сообщили, что по предварительной информации на улицах Кирова, Горького и 50 лет ВЛКСМ произошло аварийное отключение электроэнергии. На месте работает аварийная бригада.

На улице Холмогорова идет настройка светофора. Ситуацию обещают исправить в течение 1,5 часов.

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