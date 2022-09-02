На участке улицы Совхозной в Ижевске введут одностороннее движение

В Ижевске на участке улицы Совхозной введут одностороннее движение. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске на участке улицы Совхозной введут одностороннее движение. Соответствующее постановление за подписью градоначальника опубликовано на официальном сайте города.

«Организовать одностороннее движение на проезжей части ул. Совхозная от пересечения с проезжей частью ул. Баранова до пересечения с проезжей частью ул. Городок Машиностроителей», – говорится в тексте документа.

В течение 20 дней с даты подписания документа (31 августа) на участке появятся дорожные знаки «Въезд запрещен», «Поворот направо запрещен», «Поворот налево запрещен», «Дорога с односторонним движением», «Конец дороги с односторонним движением», «Выезд на дорогу с односторонним движением». Знак «Уступите дорогу» будет демонтирован.

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