Выстрелил в голову из пневматики, задушил и спрятал в лесу: житель Можги подозревается в убийстве собутыльника

Пьянка в гараже завершилась трагедией. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

31 августа в лесном массиве близ города Можги было обнаружено тело 41-летнего местного жителя, с заявлением о безвестном исчезновении которого еще 23 августа обратилась его мать. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в тот же день по подозрению в убийстве был задержан 39-летний знакомый погибшего.

По данным следствия, 23 мая этого года мужчины вместе выпивали в гараже. В процессе распития между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил собутыльнику в голову из пневматического оружия, после чего задушил его.

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

«В целях сокрытия совершенного преступления злоумышленник с помощью знакомого вывез тело на автомобиле в лесной массив», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «Убийство». Назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Готовятся материалы для предъявления мужчине обвинения и заключения его под стражу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На участке улицы Совхозной в Ижевске введут одностороннее движение

В Удмуртии за сутки выявили 905 новых случаев COVID-19

27-летний житель Удмуртии угрожал убить сына и сопротивлялся полицейским

Движение транспорта ограничат по набережной в Ижевске