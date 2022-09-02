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Происшествия2 сентября 2022 6:58

Выстрелил в голову из пневматики, задушил и спрятал в лесу: житель Можги подозревается в убийстве собутыльника

Пропавшего жителя Можги нашли убитым в лесу
Дмитрий Коренев
Пьянка в гараже завершилась трагедией. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

Пьянка в гараже завершилась трагедией. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

31 августа в лесном массиве близ города Можги было обнаружено тело 41-летнего местного жителя, с заявлением о безвестном исчезновении которого еще 23 августа обратилась его мать. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в тот же день по подозрению в убийстве был задержан 39-летний знакомый погибшего.

По данным следствия, 23 мая этого года мужчины вместе выпивали в гараже. В процессе распития между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил собутыльнику в голову из пневматического оружия, после чего задушил его.

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

«В целях сокрытия совершенного преступления злоумышленник с помощью знакомого вывез тело на автомобиле в лесной массив», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – «Убийство». Назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Готовятся материалы для предъявления мужчине обвинения и заключения его под стражу.

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