Переходила пути в наушниках: 20-летняя девушка попала под электропоезд в Глазове

Погибшая переходила железную дорогу в наушниках, поэтому и не заметила электричку. Фото: «Жизнь Глазова»
1 сентября на железной дороге в Глазове произошел трагический инцидент. Как передает «Жизнь Глазова», 20-летняя девушка попала под электричку на пешеходном переходе в районе улицы Сибирской.
«Несмотря на то, что машинист подавал звуковые и световые сигналы, трагедии избежать не удалось. Погибшая переходила железную дорогу в наушниках, поэтому и не заметила надвигающуюся на нее электричку», - пишет издание со ссылкой на Глазовскую дистанцию пути.
Отмечается, что это уже второй с начала текущего года смертельный случай на железной дороге в Глазове. Еще один человек получил травмы.
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