Глава Минздрава РФ Мурашко посетил переехавшую в новое здание поликлинику ГКБ №8 в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Удмуртию 2 сентября посетил поликлинику ижевской Городской клинической больницы №8, которая в мае этого года переехала из старого здания на улице Ковалевской в помещение на улице Серова.

Чтобы поликлиника соответствовала всем современным требованиям, потребовались капитальный ремонт и реконструкция. По поручению главы республики Александра Бречалова из регионального бюджета было выделено порядка 30 млн рублей. Для переезда отремонтировали 2,5 тысячи квадратных метров свободных помещений стационара больницы.

В здании действует современная регистратура, а потоки пациентов разведены: жители, проходящие диспансеризацию или профосмотр, не пересекаются с пациентами с соматическими или инфекционными заболеваниями.

Михаил Мурашко расспросил медработников об алгоритмах действий в разных ситуациях. Министр подчеркнул, что на сегодняшний день врач первичного звена – это не только профессиональные навыки и умения.

«Медицинский работник должен обладать навыками корректного общения с пациентами, знать актуальные клинические рекомендации по лечению, правильно маршрутизировать пациента, уметь работать в медицинских информационных системах. От скорости и слаженности действий медиков, их внимательности к каждой мелочи зачастую зависит жизнь и здоровье пациента» - отметил он.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, цифровизация здравоохранения и переход на единую медицинскую информационную систему – важная задача, которая стоит перед республикой.

«Мы стремимся к тому, чтобы любое обращение за медицинской помощью было организовано максимально удобно для каждого жителя Удмуртии», - подчеркнул Александр Бречалов.

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