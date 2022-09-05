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Общество5 сентября 2022 9:32

Тело 24-летней жительницы Ижевска нашли в поле в Воткинском районе

Предположительная причина смерти – переохлаждение в состоянии алкогольного опьянения
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

3 сентября в поле у СНТ «Яблонька» в Воткинском районе было найдено тело 24-летней жительницы Ижевска без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«Предположительная причина смерти – переохлаждение в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники и знакомые погибшей.

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