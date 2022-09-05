Удмуртия попала в топ-20 регионов России по доле расходов на ЖКХ

Удмуртия заняла 20 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКХ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртия заняла 20 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКХ. такие данные представлены в исследовании РИА Новости.

В 2021 году среднестатистическая семья в Удмуртии тратила на ЖКУ и топливо 4 480 рублей в месяц, что составляет 9,2% от совокупных потребительских расходов (в 2020 году – 10%). Наименьшая доля затрат на ЖКХ зафиксирована в Дагестане (5,6%), наибольшая - в Камчатском крае (14,2%).

Остальные субъекты Приволжского федерального округа заняли следующие позиции:

8 место - Республика Башкортостан - 8,0%;

26 место - Республика Татарстан - 9,6%;

30 место - Нижегородская область - 9,8%;

31 место - Саратовская область - 9,9%;

38 место - Пензенская область - 10,3%;

41 место - Оренбургская область - 10,4%;

44 место - Республика Мордовия - 10,4%;

46 место - Самарская область - 10,5%;

48 место - Кировская область - 10,6%;

54 место - Республика Марий Эл - 10,8%;

56 место - Пермский край - 11,0%;

63 место - Чувашская Республика - 11,4%;

69 место - Ульяновская область - 11,7%.

В целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ в совокупных потребительских расходах в сравнении с 2020 годом снизилась на 0,1 п.п. и составила 10,4%. Средняя российская семья в 2021 году тратила на ЖКУ 5 500 рублей в месяц.

«В текущем году, как и в предыдущие годы, с 1 июля произошел рост тарифов на услуги ЖКХ. Однако он был заметно ниже инфляции», - приводит РИА Новости текст пояснительной записки к исследованию.

О способах сэкономить на услугах ЖКХ мы рассказывали здесь.

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