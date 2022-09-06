Маршруты автобусов Ижевска появились на «Яндекс.Картах»

Следить за перемещением транспорта можно как в веб-версии, так и в мобильном приложении. Фото: Яндекс.Карты

Жители Ижевска, Завьяловского района и Можги теперь могут следить за движением пассажирских автобусов в онлайн-режиме с помощью сервиса Яндекс.Карты. Об этом сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

«Благодаря этой функции легко узнать, где едет нужный транспорт и через сколько он будет на остановке», – говорится в сообщении.

В сервис добавилось 85 маршрутов АО «ИПОПАТ». Каждому автобусу присвоена метка с номером маршрута, отображающая его реальное местоположение. Информация обновляется раз в 30 секунд. Следить за перемещением транспорта можно как в веб-версии, так и в мобильном приложении.

Кроме того, если нажать на иконку остановки на карте, можно узнать, какой транспорт и через сколько минут туда придет.

Ранее в Яндекс.Карты добавили маршруты ижевских троллейбусов и трамваев.

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