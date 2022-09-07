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Происшествия7 сентября 2022 6:58

В Ижевске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 15 человек

Обошлось без пострадавших
Дмитрий Коренев
Фото: t.me/mchsUR

Фото: t.me/mchsUR

Вечером 6 сентября в 9-этажном жилом доме по улице Буммашевской в Ижевске произошел пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии в своем телеграм канале, около 18:30 поступило сообщение о возгорании в комнате на 4 этаже.

Для эвакуации жильцов и поиска очага пожара были сформированы звенья газодымозащитной службы. Как оказалось, горел диван и постельные принадлежности на площади в 3 квадратных метра.

«По предварительным данным, эвакуировано 15 человек», – говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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