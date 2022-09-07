Жители Ижевска сообщают об эвакуации школ и детсадов

Фото: vk.com/zlou18

Жители столицы Удмуртии в соцсетях сообщают об эвакуации ряда школ, больниц и торговых центров из-за сообщений о «минировании» этих объектов. Правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.

Так, сообщается об эвакуации в Удмуртском госуниверситете, школе №74, детской поликлинике №5, горбольнице №4, наркологическом диспансере, а также в ряде детсадов и ТРЦ.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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