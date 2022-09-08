В Ижевске завершили первый этап обновления привокзальной площади

Полностью завершить реконструкцию привокзальной территории планируют до конца текущего года Фото: Константин ИВШИН

В столице Удмуртии завершен первый этап реконструкции привокзальной площади ж/д вокзала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Так, здесь отремонтировали тротуары, пешеходную зону у главного здания, заезды на привокзальную территорию и на парковку. В местах прохода пассажиров уложили брусчатку и тактильные наземные указатели. Для маломобильных граждан оборудовали специальные съезды. Организовано место остановки междугородних автобусов.

«Также установлена и подключена новая система освещения, оборудована новая ливневая канализация для отвода атмосферных осадков и талых вод. На газоны завезен новый грунт, произведено озеленение. Ранее высаженные саженцы лип и взрослые деревья сохранены в полном объеме», —говорится в сообщении.

В настоящее время идет ремонт второй части привокзальной территории со стороны улицы Гагарина, у здания пригородного вокзала и памятника П.И. Чайковскому. Здесь также заменят асфальт на заездах и парковках, оборудуют съезды для маломобильных пассажиров, смонтируют новую ливневку, установят светильник, уложат тактильные указатели, отремонтируют пандусы и лестницы входной группы.

Полностью завершить реконструкцию привокзальной территории планируют до конца текущего года. Сейчас вокзал работает в обычном режиме.

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