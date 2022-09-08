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Общество8 сентября 2022 9:36

В Ижевске завершили первый этап обновления привокзальной площади

Стартовала реконструкция второй части территории
Дмитрий Коренев
Полностью завершить реконструкцию привокзальной территории планируют до конца текущего года

Полностью завершить реконструкцию привокзальной территории планируют до конца текущего года

Фото: Константин ИВШИН

В столице Удмуртии завершен первый этап реконструкции привокзальной площади ж/д вокзала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Так, здесь отремонтировали тротуары, пешеходную зону у главного здания, заезды на привокзальную территорию и на парковку. В местах прохода пассажиров уложили брусчатку и тактильные наземные указатели. Для маломобильных граждан оборудовали специальные съезды. Организовано место остановки междугородних автобусов.

«Также установлена и подключена новая система освещения, оборудована новая ливневая канализация для отвода атмосферных осадков и талых вод. На газоны завезен новый грунт, произведено озеленение. Ранее высаженные саженцы лип и взрослые деревья сохранены в полном объеме», —говорится в сообщении.

В настоящее время идет ремонт второй части привокзальной территории со стороны улицы Гагарина, у здания пригородного вокзала и памятника П.И. Чайковскому. Здесь также заменят асфальт на заездах и парковках, оборудуют съезды для маломобильных пассажиров, смонтируют новую ливневку, установят светильник, уложат тактильные указатели, отремонтируют пандусы и лестницы входной группы.

Полностью завершить реконструкцию привокзальной территории планируют до конца текущего года. Сейчас вокзал работает в обычном режиме.

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