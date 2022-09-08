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Общество8 сентября 2022 10:58

Крытый павильон появился на остановке «Ул. 9 Января» в Ижевске после вмешательства прокуратуры

Ранее с жалобой в надзорное ведомство обратился местный житель
Дмитрий Коренев
В Ижевске после вмешательства прокуратуры на остановке общественного транспорта «Ул. 9 Января» появился крытый павильон для пассажиров

В Ижевске после вмешательства прокуратуры на остановке общественного транспорта «Ул. 9 Января» появился крытый павильон для пассажиров

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ижевске после вмешательства прокуратуры на остановке общественного транспорта «Ул. 9 Января» появился крытый павильон для пассажиров. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, ранее с жалобой о ненадлежащем оборудовании остановки обратился местный житель.

«Прокурором Индустриального района г. Ижевска проведена проверка, в ходе которой установлено, что на остановке общественного транспорта «Улица 9 Января» в г. Ижевске в нарушение требований закона отсутствует крытый павильон для пассажиров», - говорится в сообщении.

По итогам проверки главе Ижевска было внесено представление об устранении нарушений. После вмешательства прокуратуры власти города оборудовали павильон.

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