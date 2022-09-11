Явка на выборы в Удмуртии на 10:00 11 сентября составила 25,79%

В Удмуртии по состоянию на 10:00 11 сентября явка на выборы главы республики и депутатов Госсовета составила 25,79% Фото: Анастасия Захарова

В Удмуртии по состоянию на 10:00 11 сентября явка на выборы главы республики и депутатов Госсовета составила 25,79%. Об этом сообщает региональный Центризбирком.

Продолжает лидировать Селтинский район, здесь проголосовали уже более половины избирателей (52,46%). Далее следуют Красногорский (47,58%), Дебесский (47,27%), Шарканский (46,52%) и Кизнерский (45,1%) районы. Наименьшая явка в Ленинском (16,45%) и Первомайском (16,69%) районах Ижевска.

В Воткинске к этому часу явка составила 25,32%, в Сарапуле 24,78%, в Можге — 23.24%, в Глазове — 23,11%.

Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета проходят в течение трех дней – с 9 по 11 сентября.

На пост главы региона претендуют Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

На выборах в Государственный Совет 40 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.

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Явка на выборы в Удмуртии к концу второго дня составила 23,87%