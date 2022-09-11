Явка на выборы в Удмуртии на 15:00 11 сентября составила 34,02%

Наименьшая явка по-прежнему в Ижевске
Фото: Анастасия Захарова
В Удмуртии по состоянию на 15:00 11 сентября явка на выборы главы республики и депутатов Госсовета составила 34,02%, сообщает региональный Центризбирком.
Продолжают лидировать Селтинский (61,40%), Красногорский (56,83%) и Шарканский (55,90%) районы. Наименьшая явка по-прежнему в Ижевске – в Ленинском районе проголосовали 23,35% избирателей, в Первомайском - 24,30%, в Октябрьском - 25.30%, в Устиновском – 25,78%.
В Сарапуле к этому часу явка составила 33,28% избирателей, в Воткинске – 32,20%, в Глазове — 32,02%, в Можге — 31,61%.
Напомним, трехдневное голосование завершится сегодня в 20:00.
На пост главы региона претендуют Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).
На выборах в Государственный Совет 40 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.
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Явка на выборы в Удмуртии к концу второго дня составила 23,87%