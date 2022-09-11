В 2022 году в Ижевске по федеральной программе «Стимул» реализуют 12 инфраструктурных проектов

В Ижевске в 2022 году по федеральной программе «Стимул» реализуются 12 инфраструктурных проектов Фото: Архив КП

В Ижевске в 2022 году по федеральной программе «Стимул» реализуются 12 инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В рамках этой программы, входящей в нацпроект «Жилье и городская среда», бюджет помогает застройщику в развитии коммунальной и дорожной инфраструктуры микрорайона, а застройщик обязуется ввести в эксплуатацию необходимый объем жилья.

Так, в Ижевске завершено строительство теплосетей на улице Халтурина, подведен водопровод к новому ЖК «Невский» в районе улиц Красной и К. Маркса, обустроена ливневка на улице К.Маркса. На улице Камбарской прокладывают водопровод и канализацию к новому микрорайону, рассчитанному почти на 7,5 тыс. жителей.

Уже в этом году по принципу опережающего строительства идет отработка объектов 2023 года: сети водоснабжения и канализации к жилому комплексу «Ежевика» на улице 10 лет Октября и система ливневой канализации в микрорайоне 12-го жилого района «Север». Для их строительства удалось дополнительно привлечь более 60 миллионов рублей.

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