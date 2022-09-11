Явка на выборы в Удмуртии на 18:00 11 сентября составила 37,48%

В лидерах по явке по-прежнему Селтинский (64,36%) и Красногорский (61,56%) районы. Наименьшая явка зарегистрирована в Ленинском и Первомайском районах Ижевска - 26,36% и 27,88% соответственно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии по состоянию на 18:00 11 сентября явка на выборы главы республики и депутатов Государственного Совета составила 37,48%. Об этом сообщает региональный Центризбирком.

В лидерах по явке по-прежнему Селтинский (64,36%) и Красногорский (61,56%) районы. Наименьшая явка зарегистрирована в Ленинском и Первомайском районах Ижевска - 26,36% и 27,88% соответственно.

В Сарапуле к этому часу явка составила 36,23%, в Глазове — 36,2%, в Можге — 35,03%, в Воткинске — 34,81%,

Напомним, трехдневное голосование завершится сегодня в 20:00.

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