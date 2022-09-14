В Ижевске торжественно открыли отреставрированный бюст Зои Космодемьянской

В Ижевске торжественно открыли бюст Зои Космодемьянской. Фото: izh.ru

13 сентября в Ижевске у лицея № 25 на улице Карла Маркса прошло торжественное открытие после реконструкции бюста первой женщины-Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Имя Зои Космодемьянской было присвоено школе №25 еще 1943 году. Позже здесь появился музей, посвященный ее подвигу.

Бюст установили еще в 1962 году. В этом году попечительский совет школы решил его обновить. В ходе реставрации специалисты сняли старую краску, отшлифовали бюст, реставрировали его и вернули на место.

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