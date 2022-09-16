Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро 16 сентября 2022 года: более 13 тысяч ревакцинированных за две недели и человеческие останки, найденные в Увинском районе

Фото: Диля Ахмадишина За последние две недели повторную прививку от коронавируса поставили более 13 тысяч жителей Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 16 сентября. Синоптики обещают до +16 °С, днем возможны небольшие дожди.

Расскажем о главных событиях в городе и республике к этому часу.

БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ РЕВАКЦИНИРОВАЛИСЬ ОТ COVID-19 С НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ.

За последние две недели повторную прививку от коронавируса поставили более 13 тысяч жителей Удмуртии. Процедуру ежедневно проходят от 800 до 1000 человек.

В республике продолжает циркулировать штамм «омикрон» и его разновидности. Для него характерно менее тяжелое течение, 95-96% заболевших переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме, и только 4-5% нуждаются в госпитализации, из них 0,1% пациентов переносят заболевание тяжело.

ОСТАНКИ ЧЕЛОВЕКА НАШЛИ В ЛЕСУ В УВИНСКОМ РАЙОНЕ

В лесу в Увинском районе обнаружили скелетированные останки человека. Возле них обнаружены наручные часы, нож, ружье со следами коррозии и монеты советского образца. Сейчас следователи устанавливают личность погибшего.

В ИЖЕВСК ВНОВЬ ПРИВЕЗУТ МОЩИ СВЯТОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

В Михаило-Архангельский собор столицы Удмуртии вновь привезут ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской.

Святыню привезут в Ижевск 29 сентября Фото: Амир Закиров

Ковчег прибудет с родины святой Матроны – Тульской области – в 09:00 29 сентября. Святыня будет выставлена в соборе до 2 октября, посмотреть на нее можно с 07:00 до 19:00.

В ИЖЕВСКЕ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ КРАСНОЙ

Фото: izh.ru

В Ижевске продолжается реконструкция второй части эспланады Центральной площади (от ул. Красная до ул. М. Горького). В связи с этим с 18 сентября по 30 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Красной на участке от перекрестка с улицей Лихвинцева до внутриквартального проезда у ЖК «Республика».

В УДМУРТИИ СПАСАТЕЛИ ВЫВЕЛИ ИЗ ЛЕСА ЗАПЛУТАВШЕГО ГРИБНИКА

15 сентября спасатели поисково-спасательного отряда №3 вывели из леса в Воткинском районе заплутавшего грибника. Утром мужчина отправился в лес за опятами, оставив машину в поле у деревни Молчаны.

Фото: vk.com/pssur

«Мужчина вовремя сообщил о том, что заплутал. Не стал медлить и тянуть до темноты. К тому же у него был с собой телефон. Он сообщил нам место, где оставил свой автомобиль. Прибыв туда, мы включили сирену, периодически созванивались, уточняли, слышит ли он ее. Так и вывели из леса», - рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Павел Ложкин.

Поиски продлились около часа.

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