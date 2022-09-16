Два подростка пострадали в столкновении мотоцикла и легковушки в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

15 сентября на 2-м километре автодороги «д. Пазял – д. Чужем» в Можгинском районе произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, столкнулись мотоцикл NANFANG под управлением 17-летнего подростка и автомобиль Renault Logan с 35-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«У несовершеннолетнего водителя мотоцикла отсутствовало специальное право управления транспортным средством, а также вместо неработающей передней фары он использовал налобный фонарь», - отметили в ведомстве.

По факту аварии проводится расследование.

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