В Удмуртии будут судить банду из 13 наркоторговцев

Обвиняемые, за исключением трех участников преступного сообщества, не признали вину Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии перед судом предстанут 13 участников преступного сообщества, четверо из которых на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, они обвиняются в участии в преступном сообществе, а также, в зависимости от роли каждого, в покушении на сбыт наркотиков организованной группой в крупном и особо крупном размерах и легализации (отмывании) незаконно полученных денег.

В состав группы входили жители Ижевска, Воткинска, Камбарки, Вавожского, Малопургинского, Игринского и Сарапульского районов, а также Омской области. Они доставляли, фасовали и продавали запрещенные вещества, после чего легализовывали полученные деньги через покупку имущества и совершение финансовых операций.

«Обвиняемые, за исключением трех участников преступного сообщества, не признали вину в совершенных преступлениях», - говорится в сообщении.

В рамках расследования допрошено свыше ста свидетелей, проведено 44 экспертизы. В ходе обысков по местам жительства участников группы были изъяты высокоточные весы, защитные респираторы, упаковочные материалы. Имущество обвиняемых, в том числе транспортные средств, арестовали.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Участникам наркобанды грозит до 20 лет лишения свободы.

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