В Ижевске прошло возложение цветов к Вечному огню в честь Дня оружейника

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Утром 19 сентября в Ижевске в рамках празднования Дня оружейника прошла торжественная церемония возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы в память о подвиге трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

«Прошло больше 10 лет с тех пор, как Михаила Тимофеевича нет с нами, но я счастлива, что по его инициативе удалось организовать этот праздник. Праздник, который отдает должное заслугам людей, посвятивших свою жизнь и свою творческую энергию делу защиты и укрепления нашей страны», – заявила в ходе церемонии дочь легендарного конструктора и президент общественного фонда его имени Елена Калашникова.

Дочь легендарного конструктора и президент общественного фонда его имени Елена Калашникова. Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Председатель правительства региона Ярослав Семенов поблагодарил оружейников Удмуртии за профессионализм, самоотдачу и преданность своему делу, пожелав ветеранам и работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия и успехов.

«Оружейники Удмуртии сегодня продолжают традиции своих великих предшественников. Талантливые инженеры, конструкторы и рядовые заводчане достойно выполняют свой долг, помогая нашей армии одерживать важнейшие победы в защите законных интересов России. Оборонно-промышленный комплекс республики держит высокую планку, являясь средоточием передовых технологий и инновационных подходов», - заявил он.

Также с поздравлениями к оружейникам региона выступили Герой России, летчик Валерий Чухванцев и заслуженный конструктор РФ Владимир Ярыгин.

Напомним, сегодня вечером на Центральной площади состоится праздничный концерт (6+) с участием Дениса Майданова.

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