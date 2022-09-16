В Ижевске в связи с празднованием Дня оружейника перекроют ряд центральных улиц

Фото: izh.ru

В Ижевске 19 сентября в связи с празднованием Дня оружейника будет ограничено движение транспорта по ряду городских улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 18:30 до 22:00 для всех видов транспорта перекроют улицу Пушкинскую на участке от Советской до Кирова.

С 20:00 до 22:00 закроют движение по улице Горького (от улицы Бородина до переулка Широкого), по улице Милиционной (от улицы Бородина до переулка Широкого), на Набережной им. зодчего Дудина (от ул. Милиционной до переулка Широкого). Ограничение касается всех видов транспорта, кроме общественного.

Напомним, в 19:00 на Центральной площади пройдет праздничный концерт (6+) с участием заслуженного артиста России Дениса Майданова.

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