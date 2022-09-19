Венер Багаутдинов стал исполняющим обязанности главы Ленинского района Ижевска

Венер Багаутдинов. Фото: izh.ru

Глава администрации Ленинского района Ижевска Рамиль Гайнуллин покинул свой пост в связи с избранием депутатом Госсовета Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Временно исполняющим обязанности руководителя района назначен Венер Багаутдинов, ранее занимавший пост заместителя главы районной администрации.

Гайнуллин возглавлял Ленинский район с января 2019 года. Ранее он был заместителем начальника Ижевского агентства фирменного транспортного обслуживания, позднее - депутатом Городской думы Ижевска от Железнодорожного округа.

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