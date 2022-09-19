Житель Удмуртии зарезал приятеля тесаком, отмечая свое освобождение из колонии

Жителя Алнашского района Удмуртии признали виновным в убийстве приятеля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жителя Алнашского района Удмуртии признали виновным в убийстве приятеля (часть 1 статья 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в апреле текущего года мужчины вместе выпивали по случаю условно-досрочного освобождения обвиняемого из колонии, застолье проходило дома у потерпевшего. В процессе между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый схватился за нож в виде тесака и нанес им собутыльнику множество ударов в область головы, шеи и верхних конечностей. Потерпевший скончался на месте.

«Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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