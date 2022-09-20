Пассажир пьяного водителя «УАЗа» погиб в ДТП под Ижевском

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

20 сентября на 2-м километре автодороги починок Вожойский – СНТ «Квант» в Завьяловском районе произошла, дорожая авария со смертельным исходом. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, около 15:00 нетрезвый водитель автомобиля «УАЗ Патриот» 1970 года рождения при попытке обгона не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Уаз Патриот», мужчина 1959 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «УАЗ Патриот» получил множественные травмы, госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства уточняются.

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