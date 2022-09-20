Хронология взрывов бытового газа в жилых домах Удмуртии

Утром 19 сентября в доме № 56 на улице Степана Разина произошел взрыв бытового газа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Утром 19 сентября в доме № 56 на улице Степана Разина в Ижевске произошел взрыв бытового газа. Госпитализированы 55-летний мужчина и 53-летняя женщина (последняя находится в реанимации в тяжелом состоянии).

Взрывом выбило окна квартиры и стеклянную дверь, несущие конструкции здания не пострадали. Обстоятельства случившегося устанавливаются следственными органами.

«Комсомолка» решила вспомнить самые обсуждаемые происшествия последних лет, связанные с утечкой газа.

7 июня 2016 года

Рано утром в четырехквартирном доме в поселке Игра произошло воспламенение бытового газа. В результате пожара пострадали 3 человека: 46-летний и 29-летний мужчины, а также 34-летняя женщина, их госпитализировали в районную больницу с ожогами. Утечка газа произошла из-за щели в газовом оборудовании. Пострадали две квартиры из четырех.

9 ноября 2017 года

В тот день взрыв бытового газа разрушил один из подъездов жилого дома №261 на улице Удмуртской. Погибли 7 человек, еще 11 получили травмы.

Фото: Сергей Грачев

Взрыв устроил 27-летний Александр Копытов, живущий в этом доме вместе с матерью. По версии следствия, ведущий асоциальный образ жизни и употреблявший наркотики мужчина пустил газ, закрыл окна и двери и ушел из дома. О взрыве, случившемся спустя несколько часов, он узнал из СМИ.

По итогам комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у него было выявлено хроническое психическое заболевание. В 2019 году Верховный суд Удмуртии признал его невменяемым и отправил его на принудительное лечение.

17 января 2018 года

В результате взрыва в доме №118 на улице Пушкинской в Ижевске погибла 39-летняя многодетная мать, снимавшая здесь квартиру. У нее остались четверо детей – трое дочерей школьного возраста и маленький сын. Супруг женщины погиб в ДТП годом ранее.

Фото: Диля Ахмадишина

Хлопок произошел без воспламенения. Взрывом выбило окна квартиры, конструкции дома не пострадали.

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