В Ижевске на многоэтажку на улице Удмуртской начали наносить мурал с неофициальными символами города

Эскиз проекта. Фото: formartpfo.ru

В Ижевске художники начали наносить на торец дома № 257 по улице Удмуртской мурал, на котором можно увидеть контуры Александро-Невского собора, мотоцикла «Иж» и памятника лосю, который стоит на выезде из города. Соответствующие фотографии опубликованы в сообществе «Злой ижевчанин» во «ВКонтакте».

Фото: Софья Мирошниченко, vk.com/zlou18

В нижней части стрит-арт-объекта появится надпись «Ижевск».

Как ранее сообщалось, автор проекта – ижевчанка Татьяна Трусова, финалист фестиваля стрит-арта «ФормАрт». Эскиз и расположение мурала согласованы с жильцами и городским управлением архитектуры.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бармен из Можги получил 6 лет колонии за попытку убийства посетителя

В Удмуртии на территорию СНТ зашла медведица с медвежатами

Подсудимому грозит пожизненное, могила утопает в цветах: что изменилось с момента гибели девушки из Камбарки от рук пермского стрелка