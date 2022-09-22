22 сентября в Ижевске ожидаются небольшие дожди и до +20 градусов тепла

Какая погода ждет ижевчан в четверг Фото: Иван МАКЕЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на этот четверг.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 22 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха в столице Удмуртии составит +18..+20 °С. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость северо-восточного ветра достигнет 5-10 м/с.

К вечеру по данным Росгидрометцентра столбик термометра опустится до +12 °С. Ветер будет восточным, его скорость составит около 3 м/с. Дождей не ожидается.

Желаем вам отличного дня!

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