В Удмуртии создали призывную комиссию по частичной мобилизации

Указ о создании комиссии по частичной мобилизации граждан опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии создается призывная комиссия по частичной мобилизации граждан. Соответствующий указ за подписью временно исполняющего обязанности главы региона Ярослава Семенова опубликован на сайте главы и правительства республики.

Возглавит комиссию глава Удмуртии Александр Бречалов. Заместителем председателя назначен военный комиссар республики Юрий Беляев.

Напомним, президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Кто имеет право на отсрочку, а кого не призовут на службу – читайте в материале «Комсомолки».

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