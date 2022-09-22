Автомобиль въехал в коммунальный раскоп в Ижевске

В Ижевске автомобиль «ВАЗ» угодил в коммунальный раскоп. Фото: Сергей Кузьмин, t.me/adam_izhevsk

22 сентября на перекрестке улиц Автозаводской и 10 лет Октября в направлении улицы Ленина произошла дорожная авария. Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля «ВАЗ» въехал в коммунальный раскоп.

О причинах происшествия и пострадавших пока не сообщается.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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