Игорь Стрелков избран руководителем фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Удмуртии

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
Председатель СПК «Маяк» в Кезском районе Удмуртии Игорь Стрелков (на фото справа) возглавил фракцию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в новом созыве Госсовета Удмуртии, сообщает пресс-служба парламента республики.
Кроме того, в состав фракции вошел первый заместитель гендиректора ООО «Юг» Андрей Смирнов (на фото слева). Отметим, в прошлом созыве Госсовета Игорь Стрелков и Андрей Смирнов состояли во фракции «Единая Россия»
Напомним, по итогам выборов большинство мандатов в Государственном Совете получила «Единая Россия» – 49; 4 места у ЛДПР, 3 – у КПРФ, 2 – у «Справедливой России»; по одному мандату у представителя «Родины» и самовыдвиженца.
Первая сессия Госсовета Удмуртии седьмого созыва состоится 27 сентября..
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