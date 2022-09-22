В Удмуртии организуют голосование на референдуме для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Уточнить адреса избирательных участков граждане могут в колл-центре зарубежной избирательной комиссии на территории Удмуртии Фото: Анастасия Захарова

Находящиеся в Удмуртии жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на референдуме по вопросу вхождения этих территорий в состав России. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК региона.

Напомним, голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Уточнить адреса участков граждане могут в колл-центре зарубежной избирательной комиссии на территории Удмуртии по телефону: +7 (3412) 913-174 с 08:00 до 20:00. Также предусмотрена возможность принять участие в референдуме вне помещения для голосования.

Как сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на члена ЦИК республики Светлану Пальчик, в регионе откроются 3 избирательных участка.

«Находящиеся в пунктах временного размещения жители из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей уже оповещены о возможности поучаствовать в референдуме», - пишет «Ъ-Удмуртия».

В Центризбиркоме региона пока не раскрывают данные о количестве жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, находящихся на территории республики.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске с 1 июля 2023 года изменятся тарифы на водоснабжение и водоотведение

На восстановление сгоревшего лакокрасочного завода в Ижевске потребуется порядка 500 миллионов рублей

Игорь Стрелков избран руководителем фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Удмуртии

В Удмуртии создали призывную комиссию по частичной мобилизации