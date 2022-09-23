В Ижевске временно изменился маршрут троллейбуса №14

В Ижевске с 14:00 временно изменился маршрут троллейбуса №14 Фото: Амир Закиров

В Ижевске с 14:00 временно изменился маршрут троллейбуса №14. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

«С 14:00, до окончания движения 23 сентября, на время ремонтных работ на кабельной линии изменяется путь следования 14 маршрута троллейбуса», - говорится в сообщении.

Временная схема движения: Ул. К.Герда - ул. Новоажимова - ул. М.Горького - Собор А.Невского - ул. Советская - ул. Удмуртская - ул. Дзержинского - ул.Труда.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии двое пьяных мужчин угнали и сожгли автомобиль 72-летнего пенсионера

В Удмуртии за сутки выявили 1155 новых случаев COVID-19, скончалась 62-летняя женщина

В Ижевске задержан подозреваемый в серии мошенничеств житель Тюменской области

Куда пропали проекционные переходы в Ижевске