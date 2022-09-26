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Происшествия26 сентября 2022 10:24

Опубликовано видео с мужчиной, устроившим стрельбу в школе №88 в Ижевске

26 сентября неизвестный в черной майке и балаклаве ворвался в здание школы и открыл стрельбу по учителям и детям
Дмитрий Коренев
В настоящее время известно о 13 погибших, из них 7 детей

В настоящее время известно о 13 погибших, из них 7 детей

Фото: Мария Бакланова

Следственный комитет России опубликовал видео с мужчиной, устроившим стрельбу в ижевской школе №88.

Напомним, утром 26 сентября неизвестный мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, ворвался в здание школы и открыл стрельбу по учителям и детям, после чего покончил с собой. Документов при нем не было, его личность устанавливается.

В настоящее время известно о 13 погибших, из них 7 детей. В республике объявлен траур, он продлится с 26 по 29 сентября.

Информация по погибшим и раненым уточняется. Телефоны горячей линии для родственников 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.

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