Траур по погибшим в школе №88 объявлен в Удмуртии с 26 по 29 сентября

Траур по погибшим в школе №88 объявили в Удмуртии Фото: Мария Бакланова

26 сентября в Ижевске неизвестный мужчина в черном устроил вооруженное нападение на школу №88, после чего покончил с собой. Об этом сообщает находящийся на месте трагедии глава Удмуртии Александр Бречалов.

На данный момент известно о 13 погибших и около 20 пострадавших, в том числе дети.

Александр Бречалов объявил о трауре, который продлится до 29 сентября. По телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким.

Мы ведем прямую онлайн-трансляцию с места событий.

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