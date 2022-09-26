СК установил личность мужчины, устроившего стрельбу в школе №88 Ижевска

Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в школе №88 в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Следователи установили личность мужчины, устроившего стрельбу в школе №88 в Ижевске. Как сообщает пресс-служба СК РФ, им оказался 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой школы.

Сейчас в его доме проходят обыски. Проводятся необходимые следственные мероприятия, изучаются его взгляды и окружение.

«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — сообщили в ведомстве.

Напомним, утром 26 сентября мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, ворвался в здание школы и открыл стрельбу. В результате погибли 13 человек, из них 7 детей. Нападавший покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

В республике объявлен траур, он продлится с 26 по 29 сентября.

Информация по погибшим и раненым уточняется. Телефоны горячей линии для родственников 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.

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