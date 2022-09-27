Ученики пострадавшей от вооруженного нападения школы №88 пока учатся дистанционно

Фото: архив КП

С 27 сентября школа №88 в Ижевске, на которую было совершено вооруженное нападение, будет работать в дистанционном режиме. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Завтра школа будет работать в дистанционном режиме. Всем желающим мы обеспечим возможность обучения в других школах. Из Москвы приехали лучшие психологи, которые также окажут необходимую поддержку. Учителя школы проявили героизм. Вначале выходили дети, а затем шли учителя, потому что они спасали детей и выходили последними, рискуя своей жизнью», - заявил министр в ходе своего визита в Ижевск 27 сентября.

Напомним, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев открыл огонь в стенах школы №88, в которой ранее учился. Первой жертвой стрелка стал охранник. По последним официальным данным, погибли 17 человек, 11 из которых - дети. Ранено более 20 человек.

В республике объявлен трехдневный траур.

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