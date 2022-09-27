В Ижевске и Можге 1 октября пройдут последние рейсы сезонных пригородных автобусов

Фото: архив КП

В Ижевске и Можге завершается сезон дачных автобусных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Последние рейсы в текущем году будут выполнены 1 октября, уже со 2 октября дачные маршруты перестанут выходить на линию.

Со списком сезонных маршрутов можно ознакомиться на сайте ИПОПАТ.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска эвакуируют спецбортом МЧС в Москву

Около 80 жителей Ижевска сдали кровь для раненых в результате стрельбы в школе №88

Первую сессию Госсовета Удмуртии перенесли в связи с трагедией в школе №88

«Было слышно, как много крови льется»: очевидцы рассказали, о последних выстрелах напавшего на школу № 88 в Ижевске

«У меня в ушах стоит его смех»: Одноклассники рассказали, каким был Артем Казанцев, устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске