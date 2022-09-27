В Ижевске и Можге 1 октября пройдут последние рейсы сезонных пригородных автобусов

Фото: архив КП
В Ижевске и Можге завершается сезон дачных автобусных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».
Последние рейсы в текущем году будут выполнены 1 октября, уже со 2 октября дачные маршруты перестанут выходить на линию.
Со списком сезонных маршрутов можно ознакомиться на сайте ИПОПАТ.
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