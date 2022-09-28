«Они могли бы закрыться». Дедушка погибшего девятиклассника в школе №88 Ижевска поделился своей болью

Со снимка на мемориале на людей смотрит улыбчивый парень – Владислав, ученик 9 Г класса Фото: Мария Бакланова

На мемориале в честь погибших 26 сентября в ижевской школе № 88 стоят фотографии тех, кто погиб от рук Казанцева. Среди них улыбающийся и позитивный Владислав М., который учился в 9 Г классе. Это последний класс, куда ворвался преступник во время урока английского языка.

Напротив снимка стоит пожилой мужчина, который шепчет, как ему плохо и тяжело. Оказалось, что это дедушка Владислава, который нашел мальчика вечером в одном из моргов Ижевска.

В его глазах и словах столько боли, что даже стоять рядом с ним тяжело, а ему сейчас предстоит похоронить любимого внука и потом постараться пережить эту страшную потерю.

«Они были в том самом последнем классе. Учительница же слышала выстрелы, но не закрыла класс и пошла смотреть. Сама погибла. Дала бы команду, там же ребята взрослые, они бы быстро забаррикадировали дверь! Они находились в самой лучшей ситуации, они же были последними и могли спастись! Мой внук получил пулю прямо в сердце», – в отчаянии говорит ижевчанин.

Дедушка Владислава до последнего не верил, что его внук в морге. Фото: предоставлено Олегом Мокрушиным

Мужчина рассказал, что испуганные старшеклассники забились за шкаф, а преступник просто стоял и в упор стрелял в них. И если бы только меры безопасности были более строгими, кровавой бойни удалось бы избежать, уверен дедушка погибшего подростка.

«Туда (в школу – прим. ред.) мог зайти любой. Я сколько там ходил по всей школе! В школах сейчас чипы стоят, так просто не пройдешь, у каждого ребенка свой чип. А этот (преступник – прим. ред.) ходит, шастает. Последний класс, они могли бы закрыться! Тем более взрослые дети, по 16 лет, здоровые. Они могли бы дверь завалить. А он (преступник – прим. ред.) заходит спокойно, они прячутся за шкаф, он их в упор лупит», – повторяет дедушка.

На 28 сентября известно, что от рук выпускника школы № 88 Артема Казанцева погибло 17 человек, из них 11 – дети, два охранника, вахтер и трое учителей. Более 20 человек ранены, 15 из них (13 детей и 2 взрослых) спецбортом МЧС отправлены в столичные клиники.

Провожать жертв преступника в последний путь начали еще накануне, 27 сентября. Сегодня прошли похороны учительницы математики Натальи Ведерниковой и 9-летнего Кирилла.

Ранее «Комсомолка» узнала истории двух одноклассников Владислава, которые в трагичный день 26 сентября изучали английский. Никита И. только-только вышел с больничного и шел на учебу, как на праздник. София О. занималась легкой атлетикой и была единственной дочкой в семье.

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