Еще один тип воздушного судна будет принимать аэропорт Ижевска

Ижевский аэропорт Фото: Амир Закиров

Аэропорт Ижевска теперь сможет принимать еще один тип воздушного судна. Об этом сообщил гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников в своем телеграм-канале.

«Допустили еще одно воздушное судно на наш аэродром. На этот раз Boeing 737-900», - уточнил Синельников.

Boeing 737-900 длиннее Boeing 737-800. Он вмещает на 30 пассажиров больше.

Напомним, в начале декабря прошлого года Boeing 737-800 «Душа Удмуртии» впервые приземлился с пассажирами в Ижевске.

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