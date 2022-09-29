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Общество29 сентября 2022 6:38

Еще один тип воздушного судна будет принимать аэропорт Ижевска

Это Boeing 737-900
Инга Коган
Ижевский аэропорт

Ижевский аэропорт

Фото: Амир Закиров

Аэропорт Ижевска теперь сможет принимать еще один тип воздушного судна. Об этом сообщил гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников в своем телеграм-канале.

«Допустили еще одно воздушное судно на наш аэродром. На этот раз Boeing 737-900», - уточнил Синельников.

Boeing 737-900 длиннее Boeing 737-800. Он вмещает на 30 пассажиров больше.

Напомним, в начале декабря прошлого года Boeing 737-800 «Душа Удмуртии» впервые приземлился с пассажирами в Ижевске.

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