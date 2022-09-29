Последние новости о стрельбе в школе № 88 в Ижевске на 29 сентября 2022 года: похороны погибших, выплаты их семьям и задержание директора ЧОПа

В Ижевске простились с жертвами стрельбы в школе № 88 Фото: Мария Бакланова

Страшная трагедия, произошедшая в Ижевске в этот понедельник, 26 сентября, до сих пор не укладывается в головах не только у жителей Ижевска, но и у всех россиян. Вооруженный психически больной мужчина ворвался в школу № 88 и начал беспорядочную стрельбу. Погибли 17 человек, из которых 11 – дети разного возраста.

Наградили посмертно

Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, которая стала жертвой стрелка в школе № 88 Ижевска, посмертно наградили знаком «Отличник просвещения» министерства просвещения России.

Первое уголовное дело на Артема Казанцева завели 14 лет назад

Как удалось выяснить спецкору «КП» Александру Рогозе, в декабре 2008 года 20-летний Казанцев взял кухонный нож и ударил им подростка в спину, а также напал на женщину. Все произошло около подъезда преступника на ул. Карла Маркса.

Убийца страдал артритом?

В ряде СМИ появилась информация о том, что Артем Казанцев, убивший 17 человек при нападении на школу №88 в Ижевске, страдал артритом. Говорилось о том, что он не был у врача чуть ли не 2 года. Все данные медицинской карты стрелка были предоставлены на условиях анонимности работником ГКБ №2.

Однако Минздрав Удмуртии в ответ на запрос «Комсомолки» о состоянии медкарты Казанцева и его диагнозах официально опроверг эти данные. Подробности.

«Все сработали четко»

Главный врач Республиканской детской клинической больницы в Ижевске Павел Пупков сообщил, что в первые минуты после происшествия в ижевской школе №88 в учреждении была переформатирована работа приемного отделения. Как действовали врачи, читайте здесь.

Похоронили 11 погибших

В среду, 28 сентября, в Удмуртии состоялись первые похороны погибших – в республике попрощались с 11 жертвами кровавой стрельбы. Власти региона оказали помощь в организации похорон. В Ижевске прощание прошло с учителем математики и школьниками.

В Ижевске простились с жертвами стрельбы в местной школе Фото: Мария Бакланова

Выплаты семьям

28 сентября Глава Удмуртии объявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана своевременна финансовая поддержка. Из республиканского бюджета семьям, у которых погибли дети, выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят по 500 тыс. рублей.

Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатят по 500 тыс. рублей из бюджета Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Директора ЧОПа задержали

Подтвердилась информация о задержании директора ЧОПа, который охранял 88-ю школу в Ижевске. Суд рассмотрит ходатайство следственных органов о заключении мужчины под стражу. Он обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Руководитель охранного предприятия обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Активизировались мошенники

К сожалению, трагедия в Ижевске стала поводом для выдумывания новых мошенничеств. В сети появились объявления о сборе средств якобы на лечение и помощь семьям. Родственники пострадавших предупредили, что они таких сообщений не размещали.

Фейки о сборе средств для пострадавших при стрельбе в Ижевске появились в сети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее

В школах Ижевска были усилены меры безопасности. Возле школ дежурили патрули. Однако на дистант образовательные учреждения решили не отправлять, так как многие родители боятся оставлять детей дома одних.

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