«Все сработали четко»: главврач РДКБ о работе с ранеными детьми из школы №88 в Ижевске

Трагедия в школе №88 в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Главный врач Республиканской детской клинической больницы в Ижевске Павел Пупков сообщил, что в первые минуты после происшествия в ижевской школе №88 в учреждении была переформатирована работа приемного отделения. Они сразу же прекратили прием плановых больных и сформировали врачебно-сестринские бригады.

«Все сработали четко. В момент поступления детей у нас работали узкопрофильные бригады – бригада анестезиологов хирургического профиля, анестезиологи-реаниматологи педиатрического профиля, которые были максимально переброшены на хирургию, и бригада санитарной авиации. А также 7 бригад врачей-хирургов», - уточнил Павел Пупков.

По его словам, всего было задействовано более 40 врачей и сестер.

«Все операции были сделаны в самые короткие сроки», - подчеркнул главврач.

Напомним, при нападении на школу №88 в Ижевске погибли 17 человек, в том числе 11 детей. На лечение в Москву были отправлены 15 раненых. Сейчас в больницах Ижевска остаются 8 школьников.

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